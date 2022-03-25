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HS: движение поездов «Аллегро» между Финляндией и Россией может прекратиться

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Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, может прекратиться с 26 марта, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

По информации газеты, министр по делам Европы и управления собственности Тутти Туппурайнен направила письмо компании VR, которая является государственным оператором железных дорог. В нем она указала, что движение поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки больше «не является целесообразным». Как отмечает министр, движение продолжалось для того, чтобы финны, проживающие в России, могли вернуться на родину. Воздушное сообщение между Финляндией и Россией не осуществляется.

1 марта VR остановила контакты с РЖД за исключением необходимых из-за военной операции российских войск на Украине. Тогда же оператор подчеркнул, что движение поездов «Аллегро» будет осуществляться в штатном режиме. Исполнительный директор VR Лаури направила соответствующее письмо главе РЖД Олегу Белозерову.

«Как государственная компания мы хотим позаботиться о том, чтобы у наших граждан была возможность вернуться домой из России, а также предложить практически единственный путь тем россиянам, которые отправляются на родину. Мы хотим также предложить другим гражданам ЕС и третьих стран путь выезда из России», — отмечалось в сообщении.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Финляндия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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