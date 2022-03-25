HS: движение поездов «Аллегро» между Финляндией и Россией может прекратиться

По информации газеты, министр по делам Европы и управления собственности Тутти Туппурайнен направила письмо компании VR, которая является государственным оператором железных дорог. В нем она указала, что движение поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки больше «не является целесообразным». Как отмечает министр, движение продолжалось для того, чтобы финны, проживающие в России, могли вернуться на родину. Воздушное сообщение между Финляндией и Россией не осуществляется.