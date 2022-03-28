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Попова заявила о продолжающейся в России эпидемии COVID-19

Ведомости

Эпидемия коронавируса в России еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — подчеркнула Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдается увеличение коэффициента распространения коронавируса.

Ранее директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что в некоторых европейских странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 после резкой отмены ограничений — в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания. По его словам, рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран Европейского региона.

С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим, а с 25 марта Роспотребнадзор принял решение о смягчении некоторых ограничений для образовательных учреждений, которые были введены в начале пандемии. В частности, ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов. Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам.

Ранее по теме: Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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