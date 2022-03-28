Попова заявила о продолжающейся в России эпидемии COVID-19
Эпидемия коронавируса в России еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — подчеркнула Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдается увеличение коэффициента распространения коронавируса.
Ранее директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что в некоторых европейских странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 после резкой отмены ограничений — в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания. По его словам, рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран Европейского региона.
С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим, а с 25 марта Роспотребнадзор принял решение о смягчении некоторых ограничений для образовательных учреждений, которые были введены в начале пандемии. В частности, ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов. Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам.