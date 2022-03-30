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ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ» в 23 российских регионах, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. 

«В результате скоординированной работы в 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "МКУ", созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — говорится в сообщении.

У задержанных изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие. Помимо этого в местах проживания были обнаружены средства связи, содержащие переписку с Красновым и инструкциями от него.

«Маньяки: культ убийства» (они же М.К.У. или «МКУ») — неонацистская террористическая организация, придерживающаяся радикальных форм расизма и мизантропии. Ее создатель — украинский неонацист Егор Краснов, он объявлен в международный розыск по делу об убийстве, также он является фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Деятельность организации направлена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов. «МКУ» координируется с помощью автономных ячеек в городах России и Украины.

11 января ФСБ задержала в Тверской области сторонника «МКУ» 2003 года рождения. По данным ведомства, молодой человек «вел пропаганду идеологии массовых убийств, участвовал в вовлечении в «МКУ» новых членов, а также готовился к совершению террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры». Задержанного заключили под стражу и предъявили обвинения по статьям об участие в экстремистском сообществе и подготовке к террористическому акту.

Задержание сторонников «МКУ» также проходили 13 и 17 декабря 2021 г. Тогда, в общей сложности, удалось задержать более 100 человек. По данным ФСБ, создатель группировки действует «под покровительством украинских спецслужб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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