ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки

«Маньяки: культ убийства» (они же М.К.У. или «МКУ») — неонацистская террористическая организация, придерживающаяся радикальных форм расизма и мизантропии. Ее создатель — украинский неонацист Егор Краснов, он объявлен в международный розыск по делу об убийстве, также он является фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Деятельность организации направлена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов. «МКУ» координируется с помощью автономных ячеек в городах России и Украины.