Отчисленные из вузов Европы российские студенты смогут бесплатно доучиться в России
Россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Вступительные испытания для таких студентов будут проходить в упрощённом порядке, который определит сам вуз. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учётом его достижений», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза. В пресс-службе отметили, что подробный порядок приёма студентов образовательные организации разработают в течение 10 дней.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков договорились о совместной работе по защите прав российских студентов, которых, по их информации, отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств в связи с ситуацией на Украине. В ведомстве заверили, что все отчисленные студенты смогут продолжить обучение в России бесплатно.
По словам Москальковой, в соцсетях «обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», а европейцы и граждане США «винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские». «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — подчеркивала она.
Представитель офиса программы ЕС по студенческим обменам Erasmus+ в свою очередь не подтвердил массовое отчисление российских студентов в зарубежных вузах. По его словам, есть случаи, когда из России уезжают иностранные студенты. Это происходит по двум причинам: либо их отзывают вузы, либо они уезжают по собственному желанию. «Мы также получили информацию, что международная мобильность в Германии замораживается — это на будущее. Планируемое сотрудничество замораживается, что касается текущей мобильности, то все идет, как это было запланировано», — добавил представитель офиса Erasmus+. В завершение разговора он добавил, что пока нет информации о прекращении работы программы в России, подача заявок продолжается.