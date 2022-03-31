Отчисленные из вузов Европы российские студенты смогут бесплатно доучиться в России

Представитель офиса программы ЕС по студенческим обменам Erasmus+ в свою очередь не подтвердил массовое отчисление российских студентов в зарубежных вузах. По его словам, есть случаи, когда из России уезжают иностранные студенты. Это происходит по двум причинам: либо их отзывают вузы, либо они уезжают по собственному желанию. «Мы также получили информацию, что международная мобильность в Германии замораживается — это на будущее. Планируемое сотрудничество замораживается, что касается текущей мобильности, то все идет, как это было запланировано», — добавил представитель офиса Erasmus+. В завершение разговора он добавил, что пока нет информации о прекращении работы программы в России, подача заявок продолжается.