Московский сервис Russpass станет площадкой для бронирования отелей в России

Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, можно подать заявку и принять онлайн-оферту. Канал продаж через Russpass можно открыть в личном кабинете своей партнерской системы управления бронированием. После того, как гостиница присоединится к Russpass, она получит доступ к инструментам для продвижения своего продукта — например, бесплатной интеграции в рекламные кампании сервиса.