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Общество

Московский сервис Russpass станет площадкой для бронирования отелей в России

Ведомости

С апреля московский туристический сервис Russpass станет единой площадкой по бронированию отелей по всей России, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — сказала Сергунина, ее слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, можно подать заявку и принять онлайн-оферту. Канал продаж через Russpass можно открыть в личном кабинете своей партнерской системы управления бронированием. После того, как гостиница присоединится к Russpass, она получит доступ к инструментам для продвижения своего продукта — например, бесплатной интеграции в рекламные кампании сервиса.

Отмечается, что на Russpass разработаны готовые маршруты по восьми городам страны, в которые уже включены отели. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до определенных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей, говорится в сообщении.

Russpass разработан по инициативе московской мэрии. С его помощью можно забронировать номер в отеле, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане, а также составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Сейчас на Russpass доступно более 4500 турпредложений по регионам России.

В начале марта два крупнейших сервиса по бронированию жилья среди туристов — платформа для онлайн-бронирования отелей Booking и сервис краткосрочной аренды квартир Airbnb — приостановили свою деятельность в России на фоне украинского кризиса. На этом фоне РЖД запустили отечественный портал travel.rzd.ru для бронирования отелей и экскурсий.

Ранее по теме: Правительство России решило создать аналог Booking.com

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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