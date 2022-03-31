Московский сервис Russpass станет площадкой для бронирования отелей в России
С апреля московский туристический сервис Russpass станет единой площадкой по бронированию отелей по всей России, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — сказала Сергунина, ее слова приводятся на сайте мэра Москвы.
Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, можно подать заявку и принять онлайн-оферту. Канал продаж через Russpass можно открыть в личном кабинете своей партнерской системы управления бронированием. После того, как гостиница присоединится к Russpass, она получит доступ к инструментам для продвижения своего продукта — например, бесплатной интеграции в рекламные кампании сервиса.
Отмечается, что на Russpass разработаны готовые маршруты по восьми городам страны, в которые уже включены отели. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до определенных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей, говорится в сообщении.
Russpass разработан по инициативе московской мэрии. С его помощью можно забронировать номер в отеле, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане, а также составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Сейчас на Russpass доступно более 4500 турпредложений по регионам России.
В начале марта два крупнейших сервиса по бронированию жилья среди туристов — платформа для онлайн-бронирования отелей Booking и сервис краткосрочной аренды квартир Airbnb — приостановили свою деятельность в России на фоне украинского кризиса. На этом фоне РЖД запустили отечественный портал travel.rzd.ru для бронирования отелей и экскурсий.