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Общество

Минфин оценил расходы на пособия на детей в 455 млрд рублей

Ведомости

Дополнительные расходы на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет составят 455 млрд руб., говорится в Telegram-канале Минфина. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о таких выплатах.

В министерстве отметили, что пособия будут начисляться с 1 апреля ежемесячно семьям с детьми 8-16 лет включительно, которые постоянно живут в России и среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. В 2022 г. прожиточный минимум составляет 12 654 руб. По словам премьера Михаила Мишустина, выплаты начнутся уже в мае.

8 марта Путин анонсировал выплаты на детей, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда России.

Ранее по теме: Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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