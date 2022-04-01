Минфин оценил расходы на пособия на детей в 455 млрд рублей
Дополнительные расходы на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет составят 455 млрд руб., говорится в Telegram-канале Минфина. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о таких выплатах.
В министерстве отметили, что пособия будут начисляться с 1 апреля ежемесячно семьям с детьми 8-16 лет включительно, которые постоянно живут в России и среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. В 2022 г. прожиточный минимум составляет 12 654 руб. По словам премьера Михаила Мишустина, выплаты начнутся уже в мае.
8 марта Путин анонсировал выплаты на детей, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда России.