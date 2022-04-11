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В Москве в рамках эксперимента водителям разрешат покидать место ДТП

Ведомости

В Москве водителям, которые попали в ДТП, могут в качестве эксперимента разрешить покидать место аварии сразу после происшествия, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

На встрече вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) до 1 июля разработать план борьбы с повторными ДТП. Представитель Хуснуллина подтвердил изданию, что такие рекомендации были даны.

В пресс-службе дептранса Москвы изданию пояснили, что в рамках эксперимента планируется разрешить водителям после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, если никто не пострадал. В департаменте пояснили, что на дорогах есть камеры, с которых позднее можно будет получить фото и видео аварии, а требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв и повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос. Пилотный проект пройдет на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и ЦКАД. Результаты эксперимента станут основой возможного изменения ПДД, сейчас обсуждаются его детали.

Издание отметило, что мэрия Москвы и экспертный центр Probok.net несколько лет пытаются решить проблему наездов на автомобили и людей во время оформления ДТП. По оценкам сервиса, в Москве при оформлении ДТП на дороге каждый год погибают 25-40 человек.

У участников эксперимента, по оценкам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, должны быть «юридические гарантии» получения выплат по ОСАГО. В РСА заявили, что эксперимент может создать риски мошенничества и что для его проведения нужно изменить законодательство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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