В Москве в рамках эксперимента водителям разрешат покидать место ДТП

В пресс-службе дептранса Москвы изданию пояснили, что в рамках эксперимента планируется разрешить водителям после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, если никто не пострадал. В департаменте пояснили, что на дорогах есть камеры, с которых позднее можно будет получить фото и видео аварии, а требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв и повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос. Пилотный проект пройдет на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и ЦКАД. Результаты эксперимента станут основой возможного изменения ПДД, сейчас обсуждаются его детали.