В Москве в рамках эксперимента водителям разрешат покидать место ДТП
В Москве водителям, которые попали в ДТП, могут в качестве эксперимента разрешить покидать место аварии сразу после происшествия, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
На встрече вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) до 1 июля разработать план борьбы с повторными ДТП. Представитель Хуснуллина подтвердил изданию, что такие рекомендации были даны.
В пресс-службе дептранса Москвы изданию пояснили, что в рамках эксперимента планируется разрешить водителям после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, если никто не пострадал. В департаменте пояснили, что на дорогах есть камеры, с которых позднее можно будет получить фото и видео аварии, а требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв и повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос. Пилотный проект пройдет на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и ЦКАД. Результаты эксперимента станут основой возможного изменения ПДД, сейчас обсуждаются его детали.
Издание отметило, что мэрия Москвы и экспертный центр Probok.net несколько лет пытаются решить проблему наездов на автомобили и людей во время оформления ДТП. По оценкам сервиса, в Москве при оформлении ДТП на дороге каждый год погибают 25-40 человек.
У участников эксперимента, по оценкам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, должны быть «юридические гарантии» получения выплат по ОСАГО. В РСА заявили, что эксперимент может создать риски мошенничества и что для его проведения нужно изменить законодательство.