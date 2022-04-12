«Первый канал» заявил о ранении журналистки в Мариуполе

«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп "Первого канала", в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», — сообщила ведущая «Первого канала» в выпуске новостей. При этом она отметила, что «ранения были бы куда серьезнее», если бы не сопровождавшие журналистку военные. Они также отправились в госпиталь.