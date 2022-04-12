«Первый канал» заявил о ранении журналистки в Мариуполе
Журналистка «Первого канала» Ирина Куксенкова получила ранения, находясь в Мариуполе, заявил телеканал. Она находится в госпитале, остальные члены ее съемочной группы не пострадали.
«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп "Первого канала", в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», — сообщила ведущая «Первого канала» в выпуске новостей. При этом она отметила, что «ранения были бы куда серьезнее», если бы не сопровождавшие журналистку военные. Они также отправились в госпиталь.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Спустя более чем месяц после начала операции Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».
7 апреля представитель Кремля в интервью британскому телеканалу Sky News назвал потери России в ходе военной операции значительными. Минобороны публиковало данные о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.