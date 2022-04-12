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«Первый канал» заявил о ранении журналистки в Мариуполе

Ведомости

Журналистка «Первого канала» Ирина Куксенкова получила ранения, находясь в Мариуполе, заявил телеканал. Она находится в госпитале, остальные члены ее съемочной группы не пострадали.

«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп "Первого канала", в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», — сообщила ведущая «Первого канала» в выпуске новостей. При этом она отметила, что «ранения были бы куда серьезнее», если бы не сопровождавшие журналистку военные. Они также отправились в госпиталь.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Спустя более чем месяц после начала операции Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».

7 апреля представитель Кремля в интервью британскому телеканалу Sky News назвал потери России в ходе военной операции значительными. Минобороны публиковало данные о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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