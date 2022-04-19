В российских школах с 1 сентября будут регулярно исполнять гимн России
С нового учебного года по понедельникам в российских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме «Сила — в правде!».
«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг», — заявил Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Поправки позволят обеспечить все школы страны государственной символикой.
Тогда Кравцов заявил, что церемония подъема государственного флага стала традиционной во многих российских школах. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей.
В августе 2021 г. на встрече президента России Владимира Путина с учителями и учениками воспитатель детских лагерей «Кипарис» и «Артек» Вячеслав Антипов предложил сделать церемонию подъема государственного флага частью воспитательного процесса в школах. Президент поддержал такое предложение.