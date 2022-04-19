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Общество

В российских школах с 1 сентября будут регулярно исполнять гимн России

Ведомости

С нового учебного года по понедельникам в российских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме «Сила — в правде!».

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг», — заявил Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Поправки позволят обеспечить все школы страны государственной символикой. 

Тогда Кравцов заявил, что церемония подъема государственного флага стала традиционной во многих российских школах. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей. 

В августе 2021 г. на встрече президента России Владимира Путина с учителями и учениками воспитатель детских лагерей «Кипарис» и «Артек» Вячеслав Антипов предложил сделать церемонию подъема государственного флага частью воспитательного процесса в школах. Президент поддержал такое предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных