Минтруд сообщил о простое 98 000 работников в марте

По словам замминистра, ведомство занимается мониторингом ситуации на рынке труда в ежедневном режиме. В соответствии с имеющимися у него данными, на начало весны на работу было принято более 2,5 млн человек, что почти на 300 000 больше уволенных работников. При этом на учете в центрах занятости состоят около 670 000 граждан, а в банке вакансий значится около 1,9 млн позиций.