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Минтруд сообщил о простое 98 000 работников в марте

Ведомости

Около 98 000 работников предприятий в России находятся в простое, что в 2,5 раза выше, чем в начале марта, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«По текущим оперативным данным, 98 000 работников находятся в простое. Если говорить в абсолютных цифрах, это в 2,5 раза больше, чем на 1 марта. Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 000», — отметил Пудов (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что массовых увольнений не было отмечено.

По словам замминистра, ведомство занимается мониторингом ситуации на рынке труда в ежедневном режиме. В соответствии с имеющимися у него данными, на начало весны на работу было принято более 2,5 млн человек, что почти на 300 000 больше уволенных работников. При этом на учете в центрах занятости состоят около 670 000 граждан, а в банке вакансий значится около 1,9 млн позиций.

Пудов также напомнил, что для поддержки рынка труда ведомство разработало комплекс мер, в числе которых превентивная работа с гражданами под угрозой увольнения, переобучение безработных и работников компаний, временные работы для находящихся на неполной занятости, а также оплачиваемые работы для безработных в размере МРОТ.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что уровень безработицы в столице в настоящее время составляет менее 0,5%, роста числа обращений в службу занятости не наблюдается. Ракова также затронула тему ухода компаний с российского рынка на фоне санкций и ситуации вокруг Украины. Она отметила, что основная задача для правительства города заключается в том, чтобы обеспечить возможность трансфера сотрудников из ушедших или приостановивших деятельность предприятий в другие организации.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных