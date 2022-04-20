МВД заявило о попытках участников боев на Украине попасть в Россию под видом беженцев
Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев, заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
«Они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Петров (цитата по ТАСС).
По его словам, ведомство прежде всего старается установить причастность этих лиц к боевым действиям и совершению преступлений, в том числе на территории ДНР и ЛНР. «Но это компетенция прежде всего Минобороны и Следственного комитета, они докладывает это на брифинге ежедневно», — добавил он.
Ранее агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что около 880 000 человек прибыли на территорию России с Украины, из ДНР и ЛНР. По словам собеседника, большинство эвакуировались в Россию из Донбасса — свыше 713 000 человек, остальные — с территории Украины. Для беженцев в 45 российских регионах действует более 480 пунктов временного размещения. В них находятся почти 33 000 человек.
Управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев в свою очередь сообщило, что с 24 февраля Украину покинули более 4,5 млн человек. Наибольшее количество беженцев — около 2,6 млн человек — пересекли границу с Польшей. В Румынию направились 686 000 жителей Украины, в Венгрию — 419 000. Россия вошла в пятерку стран, принявших наибольшее количество беженцев с Украины.