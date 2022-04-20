МВД заявило о попытках участников боев на Украине попасть в Россию под видом беженцев

Ранее агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что около 880 000 человек прибыли на территорию России с Украины, из ДНР и ЛНР. По словам собеседника, большинство эвакуировались в Россию из Донбасса — свыше 713 000 человек, остальные — с территории Украины. Для беженцев в 45 российских регионах действует более 480 пунктов временного размещения. В них находятся почти 33 000 человек.