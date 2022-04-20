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Общество

МВД заявило о попытках участников боев на Украине попасть в Россию под видом беженцев

Ведомости

Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев, заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.

«Они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Петров (цитата по ТАСС).

По его словам, ведомство прежде всего старается установить причастность этих лиц к боевым действиям и совершению преступлений, в том числе на территории ДНР и ЛНР. «Но это компетенция прежде всего Минобороны и Следственного комитета, они докладывает это на брифинге ежедневно», — добавил он.

Ранее агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что около 880 000 человек прибыли на территорию России с Украины, из ДНР и ЛНР. По словам собеседника, большинство эвакуировались в Россию из Донбасса — свыше 713 000 человек, остальные — с территории Украины. Для беженцев в 45 российских регионах действует более 480 пунктов временного размещения. В них находятся почти 33 000 человек.

Управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев в свою очередь сообщило, что с 24 февраля Украину покинули более 4,5 млн человек. Наибольшее количество беженцев — около 2,6 млн человек — пересекли границу с Польшей. В Румынию направились 686 000 жителей Украины, в Венгрию — 419 000. Россия вошла в пятерку стран, принявших наибольшее количество беженцев с Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных