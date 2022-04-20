Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление суда. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.
США пытаются добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
В январе прошлого года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отклонил запрос минюста США на выдачу Ассанжа из-за опасений за психическое здоровье осужденного. Позднее минюст подал апелляцию, и в декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя WikiLeaks. Сейчас дело об экстрадиции возвращено в Вестминстерский магистратский суд, который рассматривал вопрос о выдаче Ассанжа изначально.
50-летний австралиец с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище.