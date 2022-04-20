Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для «Вечных огней»
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для «Вечных огней» и «Огней памяти», сообщает пресс-служба нижней палаты.
В документе сказано, что он был разработан «в связи с высокой социальной значимостью сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров». Цены на газ для газоснабжения «Вечного огня» и периодического горения «Огня памяти» на воинских захоронениях будет устанавливать правительство.
8 февраля президент России Владимир Путин поручил выполнить эту инициативу правительству страны и «Газпрому». В январе во время совещания президента с членами правительства первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак поднял вопрос о том, что порядок работы «Вечных огней» в стране четко не определен. Он сообщил, что зафиксировано несколько случаев, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены в нескольких регионах. Турчак предложил системное решение, в соответствии с которым необходимо установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования «Вечных огней».