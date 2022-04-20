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Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для «Вечных огней»

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для «Вечных огней» и «Огней памяти», сообщает пресс-служба нижней палаты.

В документе сказано, что он был разработан «в связи с высокой социальной значимостью сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров». Цены на газ для газоснабжения «Вечного огня» и периодического горения «Огня памяти» на воинских захоронениях будет устанавливать правительство.

8 февраля президент России Владимир Путин поручил выполнить эту инициативу правительству страны и «Газпрому». В январе во время совещания президента с членами правительства первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак поднял вопрос о том, что порядок работы «Вечных огней» в стране четко не определен. Он сообщил, что зафиксировано несколько случаев, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены в нескольких регионах. Турчак предложил системное решение, в соответствии с которым необходимо установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования «Вечных огней».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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