В Госдуме заявили о возможности продления майских праздников по инициативе регионов

Даванков также напомнил, что в 2021 г. из–за ковида майские праздники продлевались. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно в партии не предлагают, так как «понимают проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи». Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.