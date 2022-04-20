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В Госдуме заявили о возможности продления майских праздников по инициативе регионов

Ведомости

Правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, правительство инициативу о продлении не поддержало.

«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлять праздники самостоятельно», — сообщил Даванков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, депутаты планируют обратиться к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально. 5 апреля Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая.

Даванков также напомнил, что в 2021 г. из–за ковида майские праздники продлевались. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно в партии не предлагают, так как «понимают проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи». Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал гражданам пройти ревакцинацию от COVID-19 во время майских праздников, соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей и больше гулять. Ранее глава министерства предупреждал о рисках новой волны коронавируса в России.

Ранее по теме: Вице-спикер Госдумы предложил увеличить майские праздники

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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