В Госдуме заявили о возможности продления майских праздников по инициативе регионов
Правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, правительство инициативу о продлении не поддержало.
«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлять праздники самостоятельно», — сообщил Даванков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, депутаты планируют обратиться к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально. 5 апреля Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая.
Даванков также напомнил, что в 2021 г. из–за ковида майские праздники продлевались. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно в партии не предлагают, так как «понимают проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи». Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал гражданам пройти ревакцинацию от COVID-19 во время майских праздников, соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей и больше гулять. Ранее глава министерства предупреждал о рисках новой волны коронавируса в России.