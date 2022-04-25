Ветераны ВОВ получили по 10 000 рублей ко Дню Победы
Ветераны Великой отечественной войны (ВОВ) получили ежегодные выплаты в 10 000 руб. ко Дню Победы, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков. Выплаты получили 20 320 ветеранов.
«По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», – сообщил Котяков (цитата по «РИА Новости»).
В 2021 г. к 75-летию победы в Великой отечественной войне все ветераны получили единовременные выплаты в размере 50 000 или 75 000 руб. Выплаты получили ветераны, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии.
Празднование Дня Победы в этом году пройдет без изменений, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В традиционном формате состоится в этом году и Шествие «Бессмертного полка».