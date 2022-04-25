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Общество

Ветераны ВОВ получили по 10 000 рублей ко Дню Победы

Ведомости

Ветераны Великой отечественной войны (ВОВ) получили ежегодные выплаты в 10 000 руб. ко Дню Победы, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков. Выплаты получили 20 320 ветеранов.

«По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», – сообщил Котяков (цитата по «РИА Новости»).

В 2021 г. к 75-летию победы в Великой отечественной войне все ветераны получили единовременные выплаты в размере 50 000 или 75 000 руб. Выплаты получили ветераны, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Празднование Дня Победы в этом году пройдет без изменений, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В традиционном формате состоится в этом году и Шествие «Бессмертного полка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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