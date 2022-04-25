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Общество

Генпрокурор заявил о выявлении 700 интернет-сообществ с пропагандой «Колумбайна»

Ведомости

Около 700 сообществ было создано в интернете для пропаганды идеологии запрещенного в России террористического движения «Колумбайн», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе расширенной коллегии ведомства.

«Только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее "безумных адептов" стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей», — заявил Краснов (цитата по ТАСС).

По его словам, признание движения «Колумбайн» террористической организацией и запрет его деятельности в России должны придать новый импульс надзорной работе. Краснов призвал прокуроров принимать исчерпывающие меры по борьбе с опасным контентом, который «культивирует агрессию в молодежной среде». 

2 февраля Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение «Колумбайн» террористическим. В пресс-службе Генпрокуратуры тогда напомнили, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. 4 апреля Росфинмониторинг внес «Колумбайн» в реестр террористических и экстремистских организаций. 

Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных