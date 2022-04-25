Генпрокурор заявил о выявлении 700 интернет-сообществ с пропагандой «Колумбайна»
Около 700 сообществ было создано в интернете для пропаганды идеологии запрещенного в России террористического движения «Колумбайн», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе расширенной коллегии ведомства.
«Только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее "безумных адептов" стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей», — заявил Краснов (цитата по ТАСС).
По его словам, признание движения «Колумбайн» террористической организацией и запрет его деятельности в России должны придать новый импульс надзорной работе. Краснов призвал прокуроров принимать исчерпывающие меры по борьбе с опасным контентом, который «культивирует агрессию в молодежной среде».
2 февраля Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение «Колумбайн» террористическим. В пресс-службе Генпрокуратуры тогда напомнили, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. 4 апреля Росфинмониторинг внес «Колумбайн» в реестр террористических и экстремистских организаций.
Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.