ВЦИОМ: россияне стали проще относиться к сексу до брака

С 1992 г. выросло число тех, по чьему мнению заниматься сексом без любви допустимо: 30 лет назад так считали только 15% респондентов, в 2022 г. – 29%. При этом выросло и число тех, кто заявил о недопустимости секса без любви: об этом сказали 63% опрошенных в 2022-м и 57% в 1992-м. В Москве и Санкт-Петербурге мнения разделились практически пополам: 42% респондентов считают допустимыми половые отношения без чувств, 46% – недопустимыми.