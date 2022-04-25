ВЦИОМ: россияне стали проще относиться к сексу до брака
67% опрошенных россиян считают, что вступать в половые отношения до брака сегодня нормально и допустимо. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам повторного опроса – ранее такой же проводился в 1992 г. В первом случае в опросе приняли участие 3549 человек среди городского и сельского населения от 16 лет. В 2022 г. опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ненормальными добрачные сексуальные отношения в 2022 г. считают 27% респондентов, затруднились ответить 6%. В 1992 г. результаты опроса были другими – только 39% участников опроса считали секс до брака допустимым, еще 39% – ненормальным, затруднились ответить на вопрос 22%.
С 1992 г. выросло число тех, по чьему мнению заниматься сексом без любви допустимо: 30 лет назад так считали только 15% респондентов, в 2022 г. – 29%. При этом выросло и число тех, кто заявил о недопустимости секса без любви: об этом сказали 63% опрошенных в 2022-м и 57% в 1992-м. В Москве и Санкт-Петербурге мнения разделились практически пополам: 42% респондентов считают допустимыми половые отношения без чувств, 46% – недопустимыми.
Число тех, кто считает нормальным состоять в браке и иметь любовника или любовницу, существенно сократилось – с 25% в 1992 г. до 9% в 2022 г. Недопустимым адюльтер в 1992 г. считали 49% опрошенных, в 2022 г. – 86%. Среди молодежи 18-24 лет считают измену недопустимой 97% респондентов.
Россияне стали более более определившимися в вопросах морали: в 1992 г. число тех, кто затруднялся ответить на вопросы, было гораздо выше, отмечает редактор-переводчик департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин. По его словам, на это повлияли «расширение пространства публичных высказываний» и открытие возможностей для поездок по всему миру.
Недопустимость измены выросла не из-за роста нравственности в обществе, а из-за навязывания традиционных ценностей и увеличении ханжества, пояснил «Ведомостям» социальный психолог Алексей Рощин. «В 90-х и начале нулевых была крайне свободная ситуация, и взгляды связаны со свободой и несвободой в обществе», – отмечает эксперт. Принципиальную точку зрения молодежи можно объяснить изменением ценности секса – сейчас она гораздо ниже. «Появились эффективные заменители процесса – всевозможные развлечения и порнография, из-за чего интерес к сексу снижается», – отметил Рощин.