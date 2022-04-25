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Общество

ВЦИОМ: россияне стали проще относиться к сексу до брака

Ведомости

67% опрошенных россиян считают, что вступать в половые отношения до брака сегодня нормально и допустимо. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам повторного опроса – ранее такой же проводился в 1992 г. В первом случае в опросе приняли участие 3549 человек среди городского и сельского населения от 16 лет. В 2022 г. опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ненормальными добрачные сексуальные отношения в 2022 г. считают 27% респондентов, затруднились ответить 6%. В 1992 г. результаты опроса были другими – только 39% участников опроса считали секс до брака допустимым, еще 39% – ненормальным, затруднились ответить на вопрос 22%.

С 1992 г. выросло число тех, по чьему мнению заниматься сексом без любви допустимо: 30 лет назад так считали только 15% респондентов, в 2022 г. – 29%. При этом выросло и число тех, кто заявил о недопустимости секса без любви: об этом сказали 63% опрошенных в 2022-м и 57% в 1992-м. В Москве и Санкт-Петербурге мнения разделились практически пополам: 42% респондентов считают допустимыми половые отношения без чувств, 46% – недопустимыми.

Число тех, кто считает нормальным состоять в браке и иметь любовника или любовницу, существенно сократилось – с 25% в 1992 г. до 9% в 2022 г. Недопустимым адюльтер в 1992 г. считали 49% опрошенных, в 2022 г. – 86%. Среди молодежи 18-24 лет считают измену недопустимой 97% респондентов.

Россияне стали более более определившимися в вопросах морали: в 1992 г. число тех, кто затруднялся ответить на вопросы, было гораздо выше, отмечает редактор-переводчик департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин. По его словам, на это повлияли «расширение пространства публичных высказываний» и открытие возможностей для поездок по всему миру.

Недопустимость измены выросла не из-за роста нравственности в обществе, а из-за навязывания традиционных ценностей и увеличении ханжества, пояснил «Ведомостям» социальный психолог Алексей Рощин. «В 90-х и начале нулевых была крайне свободная ситуация, и взгляды связаны со свободой и несвободой в обществе», – отмечает эксперт. Принципиальную точку зрения молодежи можно объяснить изменением ценности секса – сейчас она гораздо ниже. «Появились эффективные заменители процесса – всевозможные развлечения и порнография, из-за чего интерес к сексу снижается», – отметил Рощин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных