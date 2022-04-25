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МГУ покинул топ-200 лучших университетов мира по версии CWUR

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Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова не попал в топ-200 лучших вузов мира в обновленном рейтинге Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). В 2022 г. МГУ опустился на 202-е место, годом ранее он занимал 194-е.

МГУ по прежнему занимает первое место среди всех российских вузов рейтинга. В 2022 г. учебному заведению удалось набрать 78,6 из 100 баллов по оценке CWUR. Вуз опустился в общемировом рейтинге по параметрам «качество образования», «возможности трудоустройства», «качество преподавания» и «исследовательский потенциал». 

На первом месте рейтинга с общим баллом 100 из 100 возможных находится Гарвардский университет (США). За ним расположились еще два американских вуза — Массачусетский технологический институт (96,7) и Стэндфордский университет (95,1), а также два британских — Кембриджский университет (94,1) и Оксфордский университет (93,3).

Кроме МГУ в топ-1000 лучших вузов мира вошли еще 16 российских университетов, среди которых Научно-исследовательский физический институт имени Лебедева РАН — 255-е место, Курчатовский институт — 396-е место и СПбГУ — 550-е место. В 2019 г. два российских вуза — Московский физико-технический институт (МФТИ) и МГУ входили в топ-100 лучших вузов мира на 63-м и 95-м местах соответственно.

CWUR — это консалтинговый центр, который каждый год публикует академический рейтинг университетов мира. Специалисты оценивают качество образования, трудоустройство выпускников, качество профессорско-преподавательского состава и результаты научных исследований, не полагаясь на опросы и представленные университетами данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных