МГУ покинул топ-200 лучших университетов мира по версии CWUR

Кроме МГУ в топ-1000 лучших вузов мира вошли еще 16 российских университетов, среди которых Научно-исследовательский физический институт имени Лебедева РАН — 255-е место, Курчатовский институт — 396-е место и СПбГУ — 550-е место. В 2019 г. два российских вуза — Московский физико-технический институт (МФТИ) и МГУ входили в топ-100 лучших вузов мира на 63-м и 95-м местах соответственно.