Студент колледжа в Тверской области планировал совершить теракт 9 мая

Ученик колледжа в Тверской области планировал теракт во время празднования Дня Победы, против молодого человека возбудили и расследуют уголовное дело, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 г. Задержанный — сторонник экстремистской организации.