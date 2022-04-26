Газета
Общество

Студент колледжа в Тверской области планировал совершить теракт 9 мая

Ведомости

Ученик колледжа в Тверской области планировал теракт во время празднования Дня Победы, против молодого человека возбудили и расследуют уголовное дело, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 г. Задержанный — сторонник экстремистской организации.

«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям "не белой" расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, в целях реализации идей экстремистского сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У") планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в докладе.

Студент планировал совершить теракт на транспортной инфраструктуре. По этим фактам расследуется уголовное дело, отмечается в докладе.

30 марта ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки в 23 регионах России. Деятельность организации была направлена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных