Студент колледжа в Тверской области планировал совершить теракт 9 мая
Ученик колледжа в Тверской области планировал теракт во время празднования Дня Победы, против молодого человека возбудили и расследуют уголовное дело, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 г. Задержанный — сторонник экстремистской организации.
«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям "не белой" расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, в целях реализации идей экстремистского сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У") планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в докладе.
Студент планировал совершить теракт на транспортной инфраструктуре. По этим фактам расследуется уголовное дело, отмечается в докладе.
30 марта ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки в 23 регионах России. Деятельность организации была направлена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов.