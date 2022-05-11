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МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Ведомости

МВД объявило в розыск журналиста и участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства. Ранее СКР в отношении Аскерова возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Аскерова по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Дело возбудили из-за постов Аскерова в Facebook (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Следствие считает, что Аскеров «не позднее 6 апреля 2022 г.» опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Пост, о котором идет речь, скорее всего, был удален со страницы Аскерова. Сам он сообщал, что сейчас находится за границей.

В начале мая МВД также объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. СКР возбудил уголовное дело против Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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