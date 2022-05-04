МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова
МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста Александра Невзорова, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, следует из базы данных ведомства. В рамках какого уголовного дела разыскивают журналиста, в сообщении не сказано.
«Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.
Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».
Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья УК вступила в законную силу 4 марта.
После этого, 27 марта, Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт журналиста, а также его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». 22 апреля Невзоров был признан Минюстом иностранным агентом. С середины марта журналист находится за пределами России.