Захарова ответила на слова посла США Салливана о свободных СМИ
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высказывание посла США в России Джона Салливана, который заявил, что россиянам сложно получить информацию из не подконтрольных правительству СМИ.
«Многие россияне, особенно молодежь, стремятся получить доступ к другим источникам информации, не подконтрольным правительству, но это очень сложно», — процитировала Захарова Салливана.
Представитель российского ведомства указала американскому послу на то, что тот является послом страны, «чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ».
Также, по словам Захаровой, американские власти требует выдачи и преследует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, «опубликовавшего документальные свидетельства преступлений США».
«Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ? Смешно», — заявила Захарова.
С начала специальной военной операции на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouTube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.
Роскомнадзор, в свою очередь, заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В число заблокированных СМИ попали «Медиазона» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), «7x7», «Эхо Москвы», «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), «Холод», Bild и другие.