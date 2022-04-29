Захарова: при блокировке YouTube-канала МИД «поедет домой» кто-то из CNN и BBC
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что при блокировке официального канала ведомства на видеохостинге YouTube «поедет домой» кто-то из журналистов телекомпаний CNN и ВВС. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что канал МИД в YouTube получил уже второе предупреждение «за нарушение правил сообщества».
По ее словам, апелляцию к первой блокировке отклонили. «То есть еще один "страйк" — и канал МИД России в YouTube будет отключен. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из Би-би-си тоже», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова считает, что YouТube продолжает «поход против свободы слова» и любых альтернативных западным точек зрения. В качестве ответной меры она предложила отказать в аккредитации паре журналистов из США.
В начале апреля Google заблокировал доступ к брифингу Захаровой от 17 марта на официальном канале российского МИДа. После этого Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи. Регулятор ранее сообщал, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. РКН назвал YouТube одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.