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Захарова: при блокировке YouTube-канала МИД «поедет домой» кто-то из CNN и BBC

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что при блокировке официального канала ведомства на видеохостинге YouTube «поедет домой» кто-то из журналистов телекомпаний CNN и ВВС. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что канал МИД в YouTube получил уже второе предупреждение «за нарушение правил сообщества».

По ее словам, апелляцию к первой блокировке отклонили. «То есть еще один "страйк" — и канал МИД России в YouTube будет отключен. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из Би-би-си тоже», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова считает, что YouТube продолжает «поход против свободы слова» и любых альтернативных западным точек зрения. В качестве ответной меры она предложила отказать в аккредитации паре журналистов из США.

В начале апреля Google заблокировал доступ к брифингу Захаровой от 17 марта на официальном канале российского МИДа. После этого Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи. Регулятор ранее сообщал, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. РКН назвал YouТube одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных