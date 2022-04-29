Захарова: при блокировке YouTube-канала МИД «поедет домой» кто-то из CNN и BBC

В начале апреля Google заблокировал доступ к брифингу Захаровой от 17 марта на официальном канале российского МИДа. После этого Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи. Регулятор ранее сообщал, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. РКН назвал YouТube одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.