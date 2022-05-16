Экс-депутату Госдумы Бурнашову дали 2,5 года колонии за нападение на полицейского
Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов приговорен к 2,5 года лишения свободы за нападение на полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале Ленинского районного суда Перми.
«Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в приговоре.
В ходе прений сторон представители прокуратуры просили суд назначить Бурнашову пять лет лишения свободы. Сам же бывший депутат в своем последнем слове просил суд назначить ему минимальное наказание с возможностью находиться на свободе и «продолжать помогать людям».
В июле 2021 г. полицейские задержали Бурнашова с признаками опьянения за рулем автомобиля. Во время конфликта с сотрудниками ГИБДД Бурнашов ударил полицейского по шее и пытался укусить его за ухо. Экс-депутат также в присутствии посторонних лиц в неприличной форме высказал в адрес полицейского нецензурные оскорбления.
В отношении Бурнашова было введено два уголовных дела — по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В 2016 г. Бурнашов был избран депутатом Государственной думы VII созыва по № 59 одномандатному избирательному округу. В 2016-2019 гг. в течение исполнения полномочий депутата выступил соавтором 18 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В ноябре 2016 г. по инициативе правозащитницы Ирины Волынец мог лишиться мандата депутата Государственной думы из-за владения долей в коммерческой компании в Чехии.