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Общество

Экс-депутату Госдумы Бурнашову дали 2,5 года колонии за нападение на полицейского

Ведомости

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов приговорен к 2,5 года лишения свободы за нападение на полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале Ленинского районного суда Перми.

«Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в приговоре.

В ходе прений сторон представители прокуратуры просили суд назначить Бурнашову пять лет лишения свободы. Сам же бывший депутат в своем последнем слове просил суд назначить ему минимальное наказание с возможностью находиться на свободе и «продолжать помогать людям».

В июле 2021 г. полицейские задержали Бурнашова с признаками опьянения за рулем автомобиля. Во время конфликта с сотрудниками ГИБДД Бурнашов ударил полицейского по шее и пытался укусить его за ухо. Экс-депутат также в присутствии посторонних лиц в неприличной форме высказал в адрес полицейского нецензурные оскорбления.

В отношении Бурнашова было введено два уголовных дела — по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В 2016 г. Бурнашов был избран депутатом Государственной думы VII созыва по № 59 одномандатному избирательному округу. В 2016-2019 гг. в течение исполнения полномочий депутата выступил соавтором 18 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В ноябре 2016 г. по инициативе правозащитницы Ирины Волынец мог лишиться мандата депутата Государственной думы из-за владения долей в коммерческой компании в Чехии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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