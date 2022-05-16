Экс-депутату Госдумы Бурнашову дали 2,5 года колонии за нападение на полицейского

В отношении Бурнашова было введено два уголовных дела — по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).