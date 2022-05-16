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Общество

В КНДР за сутки выявили более 392 000 случаев «неизвестной лихорадки»

Ведомости

В КНДР за сутки зарегистрировано более 392 000 новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным ЦТАК, только 15 мая по всей стране было зарегистрировано около 392 000 случаев «лихорадки». Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая, составляет более 1,2 млн человек среди них выздоровели более 648 000, а около 564 000 в настоящее время проходят лечение.

Общее число погибших составляет 50 человек. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2, так называемый «стелс-омикрон».

12 мая КНДР подтвердила первый случай заражения коронавирусом на территории страны. С начала пандемии COVID-19 в 2020 г. Северная Корея закрыла свои границы, чтобы защитить население от вируса. Агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отказался принять поставки вакцин от коронавируса, которые ему предложили в рамках международного механизма COVAX. После этого квоту КНДР на вакцины отменили и их перенаправили другим странам.

Сразу после сообщения о первом случае заражения коронавирусом в КНДР президент Республики Кореи Юн Сок Ёль предложил отправить в Пхеньян вакцину от коронавируса, писало агентство Yonhap News. КНДР еще не связалась с Южной Кореей по этому вопросу, но Сеул по-прежнему готов ответить, если Северная Корея попросит о помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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