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В районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

Ведомости

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Ленинском районе Махачкалы с 02:45 18 мая, сообщили в управлении ФСБ по Дагестану.

«Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета <...> принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02:45 18 мая на территории Ленинского района г. Махачкалы», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС). Причины такого решения в ведомстве не назвали.

Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 г. Он действовал на отдельных участках Буйнакского района. Источник ТАСС тогда утверждал, что силовики отрабатывали оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходила между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

13 мая Центр общественных связей ФСБ сообщил, что силовики задержали россиянина, который готовил теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи. Задержанный — сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств. В его доме обнаружили револьвер с боеприпасами, гранату «Ф-1», холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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