В районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Ленинском районе Махачкалы с 02:45 18 мая, сообщили в управлении ФСБ по Дагестану.
«Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета <...> принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02:45 18 мая на территории Ленинского района г. Махачкалы», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС). Причины такого решения в ведомстве не назвали.
Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 г. Он действовал на отдельных участках Буйнакского района. Источник ТАСС тогда утверждал, что силовики отрабатывали оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходила между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.
13 мая Центр общественных связей ФСБ сообщил, что силовики задержали россиянина, который готовил теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи. Задержанный — сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств. В его доме обнаружили револьвер с боеприпасами, гранату «Ф-1», холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.