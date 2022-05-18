В районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 г. Он действовал на отдельных участках Буйнакского района. Источник ТАСС тогда утверждал, что силовики отрабатывали оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходила между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.