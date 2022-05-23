Министр просвещения предложил писать слово «Бог» с большой буквы
Написание слова «Бог» в рамках новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.
По его словам, правила русской орфографии и пунктуации, принятые в 1956 г., никак не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере. «Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — пояснил Кравцов (цитата по ТАСС).
В соответствии с современными правилами русского языка, написание слова «бог» зависит от контекста употребления. Если имеется в виду единое верховное существо в монотеистических религиях, то слово пишет с заглавной буквы. В формах множественного числа, а также в значении одного из множества богов или в переносном значении слово «бог» пишется со строчной. В устойчивых сочетаниях, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следует писать слово «бог» (а также «господь») только со строчной буквы.
«Правила русской орфографии и пунктуации» – это общеобязательный свод основных правил русского правописания. Он был утвержден в 1956 г. Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР.