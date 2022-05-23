Министр просвещения предложил писать слово «Бог» с большой буквы

В соответствии с современными правилами русского языка, написание слова «бог» зависит от контекста употребления. Если имеется в виду единое верховное существо в монотеистических религиях, то слово пишет с заглавной буквы. В формах множественного числа, а также в значении одного из множества богов или в переносном значении слово «бог» пишется со строчной. В устойчивых сочетаниях, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следует писать слово «бог» (а также «господь») только со строчной буквы.