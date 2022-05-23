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Общество

Министр просвещения предложил писать слово «Бог» с большой буквы

Ведомости

Написание слова «Бог» в рамках новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

По его словам, правила русской орфографии и пунктуации, принятые в 1956 г., никак не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере. «Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — пояснил Кравцов (цитата по ТАСС).

В соответствии с современными правилами русского языка, написание слова «бог» зависит от контекста употребления. Если имеется в виду единое верховное существо в монотеистических религиях, то слово пишет с заглавной буквы. В формах множественного числа, а также в значении одного из множества богов или в переносном значении слово «бог» пишется со строчной. В устойчивых сочетаниях, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следует писать слово «бог» (а также «господь») только со строчной буквы.

«Правила русской орфографии и пунктуации» – это общеобязательный свод основных правил русского правописания. Он был утвержден в 1956 г. Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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