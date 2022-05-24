Рособрнадзор ожидает снижения среднего результата ЕГЭ в 2022 году

Он напомнил, что в прошлом году подобные задания вызвали недовольство. Например, это касалось задачи по математике, которую в народе назвали «задачей о шинах» (о ширине и диаметре шин, а также зависимости от этого скорости автомобиля). Это же касалось задачи про садовый участок – про определение площади, расстояния и расхода плитки, чтоб замостить дорожки. Также, по его словам, были вопросы к подобным заданиям по химии.