Рособрнадзор ожидает снижения среднего результата ЕГЭ в 2022 году
Из-за смены содержания и структуры заданий средний балл по итогам школьных экзаменов в этом году может «немного снизиться». Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, это связано с тем, что в контрольно-измерительных материалах (КИМ) в последние годы постепенно менялись подходы, и сейчас задания ориентированы на «практическое применением знаний».
«Все эти годы наши действия были направлены на то, чтобы невозможно было зазубрить, натаскаться, а у ребенка были знания, которые он мог применить и при решении задач, и в жизни, – сказал он. – Это основное изменение экзаменов этого года».
Он напомнил, что в прошлом году подобные задания вызвали недовольство. Например, это касалось задачи по математике, которую в народе назвали «задачей о шинах» (о ширине и диаметре шин, а также зависимости от этого скорости автомобиля). Это же касалось задачи про садовый участок – про определение площади, расстояния и расхода плитки, чтоб замостить дорожки. Также, по его словам, были вопросы к подобным заданиям по химии.
Такие практико-ориентированные задачи необходимы, сказал Музаев, потому дети должны уметь применять знания в жизни. «И это не только проблема РФ, а проблема всего мира в целом», – отметил он. При этом, по его словам, процент нерешивших такие задачи в прошлом году был очень высоким.
«Но хотел бы успокоить всех: каждый родитель должен понимать, что, если средний балл снизится по стране, значит, все напишут немного хуже, и шансы на поступление не уменьшатся», – сказал Музаев.