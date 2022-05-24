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Общество

Рособрнадзор ожидает снижения среднего результата ЕГЭ в 2022 году

Ведомости

Из-за смены содержания и структуры заданий средний балл по итогам школьных экзаменов в этом году может «немного снизиться». Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам,  это связано с тем, что в контрольно-измерительных материалах (КИМ) в последние годы постепенно менялись подходы, и сейчас задания ориентированы на «практическое применением знаний».

«Все эти годы наши действия были направлены на то, чтобы невозможно было зазубрить, натаскаться, а у ребенка были знания, которые он мог применить и при решении задач, и в жизни, – сказал он. – Это основное изменение экзаменов этого года».

Он напомнил, что в прошлом году подобные задания вызвали недовольство. Например, это касалось задачи по математике, которую в народе назвали «задачей о шинах» (о ширине и диаметре шин, а также зависимости от этого скорости автомобиля). Это же касалось задачи про садовый участок – про определение площади, расстояния и расхода плитки, чтоб замостить дорожки. Также, по его словам, были вопросы к подобным заданиям по химии.

Такие практико-ориентированные задачи необходимы, сказал Музаев, потому дети должны уметь применять знания в жизни. «И это не только проблема РФ, а проблема всего мира в целом», – отметил он. При этом, по его словам, процент нерешивших такие задачи в прошлом году был очень высоким.

«Но хотел бы успокоить всех: каждый родитель должен понимать, что, если средний балл снизится по стране, значит, все напишут немного хуже, и шансы на поступление не уменьшатся», – сказал Музаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных