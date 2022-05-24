В Ростовской области задержали готовившего теракт подростка

18 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове, который повредил две опоры линии электропередач (ЛЭП). Как отметили в ведомстве, у преступника изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа и средства связи и коммуникации.