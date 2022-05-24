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В Ростовской области задержали готовившего теракт подростка

Ведомости

В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в школах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в "Азов" через интернет», — сообщил собеседник агентства. По его словам, всего было завербовано около 800 человек, готовых совершать теракты в учебных заведениях.

По информации регионального телеканала «Вести. Дон», задержанный — вербовщик нацбатальонов «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) и «Донбасс» из Мариуполя, который прибыл в Россию под видом беженца. Он рассказал о готовившихся в начале года терактах в школах Татарстана и Перми.

18 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове, который повредил две опоры линии электропередач (ЛЭП). Как отметили в ведомстве, у преступника изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа и средства связи и коммуникации.

11 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который собирался совершить теракт в канун 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных