В Ростовской области задержали готовившего теракт подростка
В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в школах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в "Азов" через интернет», — сообщил собеседник агентства. По его словам, всего было завербовано около 800 человек, готовых совершать теракты в учебных заведениях.
По информации регионального телеканала «Вести. Дон», задержанный — вербовщик нацбатальонов «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) и «Донбасс» из Мариуполя, который прибыл в Россию под видом беженца. Он рассказал о готовившихся в начале года терактах в школах Татарстана и Перми.
18 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове, который повредил две опоры линии электропередач (ЛЭП). Как отметили в ведомстве, у преступника изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа и средства связи и коммуникации.
11 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который собирался совершить теракт в канун 9 мая.