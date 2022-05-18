ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове

Как отметили в ведомстве, у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции города, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.