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ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Кемерово сторонника украинских националистов, который повредил две опоры линии электропередач (ЛЭП), сообщил Центр общественных связей ФСБ.  

«ФСБ совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). 

Как отметили в ведомстве, у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции города, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 281 («Диверсия») УК РФ. 

11 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который планировал совершить теракт в канун 9 мая. По мнению следствия, после теракта задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. В доме злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных