ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Кемерово сторонника украинских националистов, который повредил две опоры линии электропередач (ЛЭП), сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Как отметили в ведомстве, у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции города, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 281 («Диверсия») УК РФ.
11 мая ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который планировал совершить теракт в канун 9 мая. По мнению следствия, после теракта задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. В доме злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора»