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Глава Верховного суда призвал сократить число арестов

Ведомости

В России есть перебор с арестами фигурантов уголовных дел, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По его словам, пленум обязал судей рассматривать альтернативы аресту: залог, домашний арест и др. Такие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс. «Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил Лебедев (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что в первом квартале 2022 г. суды рассмотрели почти 25 000 ходатайств о заключении в СИЗО и удовлетворили 22 194 из них, или 90%. Согласно статистике, в январе-марте суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Домашний арест был назначен 3100 фигурантам уголовных дел, а залог – 32 людям.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека – на 25% больше, чем годом ранее. Почти треть из них (2479 человек) осудили за взятки от 10 000 до 50 000 руб., за оказание услуг неимущественного характера – 2478, за мелкое взяточничество – 1816 человек (показатель вырос на 40%), а за взятки в несколько миллионов рублей – 263 человека (на 10% меньше).

Ранее по теме: Верховный суд сообщил о росте числа взяток в размере меньше 10 000 рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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