Глава Верховного суда призвал сократить число арестов

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека – на 25% больше, чем годом ранее. Почти треть из них (2479 человек) осудили за взятки от 10 000 до 50 000 руб., за оказание услуг неимущественного характера – 2478, за мелкое взяточничество – 1816 человек (показатель вырос на 40%), а за взятки в несколько миллионов рублей – 263 человека (на 10% меньше).