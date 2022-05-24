Глава Верховного суда призвал сократить число арестов
В России есть перебор с арестами фигурантов уголовных дел, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
По его словам, пленум обязал судей рассматривать альтернативы аресту: залог, домашний арест и др. Такие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс. «Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил Лебедев (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что в первом квартале 2022 г. суды рассмотрели почти 25 000 ходатайств о заключении в СИЗО и удовлетворили 22 194 из них, или 90%. Согласно статистике, в январе-марте суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Домашний арест был назначен 3100 фигурантам уголовных дел, а залог – 32 людям.
Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека – на 25% больше, чем годом ранее. Почти треть из них (2479 человек) осудили за взятки от 10 000 до 50 000 руб., за оказание услуг неимущественного характера – 2478, за мелкое взяточничество – 1816 человек (показатель вырос на 40%), а за взятки в несколько миллионов рублей – 263 человека (на 10% меньше).