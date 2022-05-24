Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Аскерова. Дело возбудили из-за постов Аскерова в соцсети. Следствие считает, что Аскеров опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Пост, о котором идет речь, скорее всего, был удален со страницы Аскерова. Сам он сообщал, что сейчас находится за границей. 11 мая МВД России объявило Аскерова в розыск.