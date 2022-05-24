Moderna проводит доклинические испытания вакцин от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сегодня сообщила, что за пределами стран, где обычно распространяется оспа обезьян, с момента первого сообщения 7 мая был зарегистрирован 131 подтвержденный случай оспы обезьян и еще 106 случаев проверяются. В организации также сообщили, что вакцина, разработанная для борьбы с вирусом натуральной оспы, может защищать от заболевания оспой обезьян. Проведенные ранее исследования указывали на эффективность такой защиты в 85%.