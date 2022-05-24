Moderna проводит доклинические испытания вакцин от оспы обезьян
Американская фармацевтическая компания Moderna проводит доклинические испытания вакцин против оспы обезьян из-за распространения болезни в США и Европе, сообщает Reuters.
Американские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что правительство США находится в процессе выпуска вакцины марки Jynneos производства датской Bavarian Nordic. В Великобритании она известна как Imvanex. Если человек получает укол в течение четырех дней после заражения, вакцина может изменить течение инфекции и улучшить его состояние, отмечало агентство накануне.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сегодня сообщила, что за пределами стран, где обычно распространяется оспа обезьян, с момента первого сообщения 7 мая был зарегистрирован 131 подтвержденный случай оспы обезьян и еще 106 случаев проверяются. В организации также сообщили, что вакцина, разработанная для борьбы с вирусом натуральной оспы, может защищать от заболевания оспой обезьян. Проведенные ранее исследования указывали на эффективность такой защиты в 85%.
Случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. Пока в стране не зафиксированы случаи заболевания.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.