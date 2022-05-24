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Moderna проводит доклинические испытания вакцин от оспы обезьян

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Moderna проводит доклинические испытания вакцин против оспы обезьян из-за распространения болезни в США и Европе, сообщает Reuters. 

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что правительство США находится в процессе выпуска вакцины марки Jynneos производства датской Bavarian Nordic. В Великобритании она известна как Imvanex. Если человек получает укол в течение четырех дней после заражения, вакцина может изменить течение инфекции и улучшить его состояние, отмечало агентство накануне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сегодня сообщила, что за пределами стран, где обычно распространяется оспа обезьян, с момента первого сообщения 7 мая был зарегистрирован 131 подтвержденный случай оспы обезьян и еще 106 случаев проверяются. В организации также сообщили, что вакцина, разработанная для борьбы с вирусом натуральной оспы, может защищать от заболевания оспой обезьян. Проведенные ранее исследования указывали на эффективность такой защиты в 85%.

Случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. Пока в стране не зафиксированы случаи заболевания.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Ранее по теме: Роспотребнадзор: вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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