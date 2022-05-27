Правительство выделит почти 1 млрд рублей на госсимволы для школ
Правительство выдели регионам около 971 млн руб. на закупку для школ государственных символов (к ним, в частности относятся флаг и герб) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России», сообщил ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.
«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 г. из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов <…> в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн руб.», — говорится в документе.
Согласно проекту, субсидии получит 31 регион России. Больше всего денег будет направлено в Дагестан — 107,5 млн руб., Нижегородскую область — 75,9 млн, а также в Челябинскую область — 55,2 млн руб.