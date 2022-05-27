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Общество

Правительство выделит почти 1 млрд рублей на госсимволы для школ

Ведомости

Правительство выдели регионам около 971 млн руб. на закупку для школ государственных символов (к ним, в частности относятся флаг и герб) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России», сообщил ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 г. из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов <…> в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн руб.», — говорится в документе.

Согласно проекту, субсидии получит 31 регион России. Больше всего денег будет направлено в Дагестан — 107,5 млн руб., Нижегородскую область — 75,9 млн, а также в Челябинскую область — 55,2 млн руб.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового 2023/24 учебного года российские школьники в начале каждой учебной недели будут петь гимн России и поднимать флаг страны. Президент России Владимир Путин поддержал идею, однако призвал проводить такие церемонии достойно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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