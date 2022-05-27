Правительство выделит почти 1 млрд рублей на госсимволы для школ

Правительство выдели регионам около 971 млн руб. на закупку для школ государственных символов (к ним, в частности относятся флаг и герб) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России», сообщил ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.