Путин поддержал историческое просвещение и поднятие флага в российских школах

Накануне Кравцов сообщил, что изучение истории должно начинаться с 1 класса школы, однако речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах. Их, по мнению министра, можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир», Изучать историю своей семьи, своего региона можно в рамках внеурочной деятельности, посещать музеи и выставки, убежден он. Также Кравцов тогда заявил, что с нового учебного года в школах России по понедельникам будут поднимать флаг и исполнять гимн страны.