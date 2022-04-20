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Путин поддержал историческое просвещение и поднятие флага в российских школах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн России в школах, но только в тех, где такую церемонию можно провести достойно. Об этом президент заявил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

«Что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно <…> Там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Он пояснил, что церемония должна соответствовать значимости этих символов. Также президент поддержал введение исторического просвещения в школах.  

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в ходе заседания, что на школьников обрушился «шквал дезинформации» о спецоперации России на Украине, поэтому в рамках курсов по истории и обществознанию школьникам провели уроки о целях военной операции. Также с 1 сентября в школах начнутся уроки по медиабезопасности. «С 1 сентября по понедельникам такие уроки, мы их условно сейчас назвали "Разговоры о важном", будем проводить, чтобы ребята могли обсудить, что их интересует из жизни школы, региона, страны в целом», — пояснил он.

Накануне Кравцов сообщил, что изучение истории должно начинаться с 1 класса школы, однако речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах. Их, по мнению министра, можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир», Изучать историю своей семьи, своего региона можно в рамках внеурочной деятельности, посещать музеи и выставки, убежден он. Также Кравцов тогда заявил, что с нового учебного года в школах России по понедельникам будут поднимать флаг и исполнять гимн страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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