Более 28% россиян стали реже обращаться к платным врачам

Директор по маркетингу и коммерческой деятельности «Медси» Алла Канунникова допустила, что снижение спроса может быть вызвано падением спроса на услуги по диагностике и лечению COVID-19. Она добавила, что пациенты могли поменять поведение в сторону оптимизации расходов. В «СМ-Клинике» рассказали, что больше всего упал спрос на КТ-диагностику, а также снизилось количество посещений врачей массовых специальностей (педиатр, терапевт). Спрос на узких специалистов при этом снизился незначительно или немного вырос, добавили в компании.