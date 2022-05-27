Более 28% россиян стали реже обращаться к платным врачам
Более 28% россиян стали реже ходить на приемы в платные клиники или отказались от них, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса сервиса сквозной аналитики Calltouch и его анализ 10 млн обращений в 490 клиник.
В марте число обращений в платные клиники снизилось на 36% в годовом выражении, по сравнению с февралем — на 13% в Московском регионе и на 11% в остальной части России. В апреле началось восстановление: спрос на платных врачей в Москве вырос на 2%, а в остальных регионах снизился на 1%. Согласно исследованию, 20% респондентов выбирают более доступные по цене клиники, а 25% в основном лечатся бесплатно.
Источник издания в отрасли подтвердил данные исследования по Москве, но в частных клиниках назвали падение спроса небольшим. В «Медси» сообщили, что число посещений в марте-апреле немного снизилось. В «СМ-Клинике» число пациентов уменьшилось на 1,2% в марте и на 1,25% в апреле. В «СберЗдоровье» сообщили о росте числа записей в марте-апреле на очный прием к врачу и диагностику на 49% в годовом выражении из-за роста популярности агрегаторов.
Директор по маркетингу и коммерческой деятельности «Медси» Алла Канунникова допустила, что снижение спроса может быть вызвано падением спроса на услуги по диагностике и лечению COVID-19. Она добавила, что пациенты могли поменять поведение в сторону оптимизации расходов. В «СМ-Клинике» рассказали, что больше всего упал спрос на КТ-диагностику, а также снизилось количество посещений врачей массовых специальностей (педиатр, терапевт). Спрос на узких специалистов при этом снизился незначительно или немного вырос, добавили в компании.