ВЦИОМ заявил о росте доверия к Путину до 81%

По данным опроса ФОМа (1500 участников), который проводился 20-22 мая, президенту скорее доверяют 79% респондентов, скорее не доверяют – 13%. По данным на 15 мая эти показатели составляли 76% и 15% соответственно. 81% опрошенных заявил, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, и только 10% – что скорее плохо. За неделю не изменилось число тех, кто считает, что скорее хорошо работает Мишустин: об этом заявили 55% участников опроса.