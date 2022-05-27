ВЦИОМ заявил о росте доверия к Путину до 81%
Число россиян, которые доверяют президенту России Владимиру Путину, в период с 16 по 22 мая 2022 г. выросло на 0,6 п. п. до 81,3%, следует из результатов опроса ВЦИОМа, в котором приняли участие 1600 респондентов.
О доверии к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 63,8% опрошенных (рост – 2,6 п. п.). Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос на 0,7 п. п. до 78,4%. Уровень положительной оценки работы Мишустина вырос за неделю на 2,4 п. п. и составил 52,5%, правительства – 52,3%.
По данным опроса ФОМа (1500 участников), который проводился 20-22 мая, президенту скорее доверяют 79% респондентов, скорее не доверяют – 13%. По данным на 15 мая эти показатели составляли 76% и 15% соответственно. 81% опрошенных заявил, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, и только 10% – что скорее плохо. За неделю не изменилось число тех, кто считает, что скорее хорошо работает Мишустин: об этом заявили 55% участников опроса.