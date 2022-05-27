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ВЦИОМ заявил о росте доверия к Путину до 81%

Ведомости

Число россиян, которые доверяют президенту России Владимиру Путину, в период с 16 по 22 мая 2022 г. выросло на 0,6 п. п. до 81,3%, следует из результатов опроса ВЦИОМа, в котором приняли участие 1600 респондентов.

О доверии к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 63,8% опрошенных (рост – 2,6 п. п.). Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос на 0,7 п. п. до 78,4%. Уровень положительной оценки работы Мишустина вырос за неделю на 2,4 п. п. и составил 52,5%, правительства – 52,3%.

По данным опроса ФОМа (1500 участников), который проводился 20-22 мая, президенту скорее доверяют 79% респондентов, скорее не доверяют – 13%. По данным на 15 мая эти показатели составляли 76% и 15% соответственно. 81% опрошенных заявил, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, и только 10% – что скорее плохо. За неделю не изменилось число тех, кто считает, что скорее хорошо работает Мишустин: об этом заявили 55% участников опроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных