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«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток с 1 июня

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут выполняться каждую неделю на самолетах Boeing 777. Вылеты из Санкт-Петербурга запланированы на среду и воскресенье, из Владивостока – на четверг и понедельник. На рейсах предусмотрены билеты по субсидированным тарифам для льготных категорий населения.

16 мая «Аэрофлот» сообщал, что авиакомпания снизит цены на перелеты между Москвой и Дальним Востоком на 25% в период с 17 мая по 30 июня по программе субсидируемых перевозок. Сниженные тарифы будут действовать между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском.

Субсидируемые билеты могут приобрести россияне, которые прописаны в регионах Дальнего Востока, люди младше 23 и старше 60 лет, инвалиды всех трех групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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