«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток с 1 июня

16 мая «Аэрофлот» сообщал, что авиакомпания снизит цены на перелеты между Москвой и Дальним Востоком на 25% в период с 17 мая по 30 июня по программе субсидируемых перевозок. Сниженные тарифы будут действовать между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском.