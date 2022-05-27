«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток с 1 июня
Полеты будут выполняться каждую неделю на самолетах Boeing 777. Вылеты из Санкт-Петербурга запланированы на среду и воскресенье, из Владивостока – на четверг и понедельник. На рейсах предусмотрены билеты по субсидированным тарифам для льготных категорий населения.
16 мая «Аэрофлот» сообщал, что авиакомпания снизит цены на перелеты между Москвой и Дальним Востоком на 25% в период с 17 мая по 30 июня по программе субсидируемых перевозок. Сниженные тарифы будут действовать между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском.
Субсидируемые билеты могут приобрести россияне, которые прописаны в регионах Дальнего Востока, люди младше 23 и старше 60 лет, инвалиды всех трех групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей.