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«Аэрофлот» решил снизить стоимость субсидированных полетов на Дальний Восток на 25%

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«Аэрофлот» снизит цены билетов по программе субсидированных перевозок между Москвой и Дальним Востоком на 25% с 17 мая по 30 июня, сообщила пресс-служба компании. Тарифы будут снижены по всем видам субсидированных программ.

«Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что до 30 июня также снизят на 25% стоимость транзитного перелета, который оформлен одним билетом между пунктами Дальнего Востока и городами остальной части России через Москву.  

Например, билет в одну сторону по субсидированной программе из Владивостока в Москву будет стоить для социальных категорий 5550 руб., для детей до 12 лет – 4165 руб., а для взрослых жителей Дальнего Востока – 7650 руб.

На сайте «Аэрофлота» говорится, что воспользоваться программами субсидирования перелетов могут россияне, которые прописаны в регионах Дальнего Востока, люди младше 23 и старше 60 лет, инвалиды всех трех групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных