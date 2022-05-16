«Аэрофлот» решил снизить стоимость субсидированных полетов на Дальний Восток на 25%
«Аэрофлот» снизит цены билетов по программе субсидированных перевозок между Москвой и Дальним Востоком на 25% с 17 мая по 30 июня, сообщила пресс-служба компании. Тарифы будут снижены по всем видам субсидированных программ.
«Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что до 30 июня также снизят на 25% стоимость транзитного перелета, который оформлен одним билетом между пунктами Дальнего Востока и городами остальной части России через Москву.
Например, билет в одну сторону по субсидированной программе из Владивостока в Москву будет стоить для социальных категорий 5550 руб., для детей до 12 лет – 4165 руб., а для взрослых жителей Дальнего Востока – 7650 руб.
На сайте «Аэрофлота» говорится, что воспользоваться программами субсидирования перелетов могут россияне, которые прописаны в регионах Дальнего Востока, люди младше 23 и старше 60 лет, инвалиды всех трех групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей.