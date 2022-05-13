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«Аэрофлот» выкупил у иностранных лизингодателей восемь самолетов

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Российский «Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей и перевел их в российский реестр, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО "Аэрофлот", — говорится в сообщении.

В конце апреля совет директоров «Аэрофлота» обсудил досрочный выкуп самолетов. Затем компания объявила о скором запуске рейсов на Airbus A330 в Мальдивы, Турцию и Узбекистан.

8 апреля ЕС внес поправку в антироссийские санкции, согласно которой лизингодатели получили право продать самолеты, которые находились в России, российским авиакомпаниям. Такая мера позволит правительствам стран Европы разрешать компаниям принимать платежи от российских юрлиц, которые взяли самолеты в финансовый лизинг, который был заключен до 26 февраля. Компании могут получить право собственности после уплаты лизинговых платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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