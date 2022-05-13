«Аэрофлот» выкупил у иностранных лизингодателей восемь самолетов

8 апреля ЕС внес поправку в антироссийские санкции, согласно которой лизингодатели получили право продать самолеты, которые находились в России, российским авиакомпаниям. Такая мера позволит правительствам стран Европы разрешать компаниям принимать платежи от российских юрлиц, которые взяли самолеты в финансовый лизинг, который был заключен до 26 февраля. Компании могут получить право собственности после уплаты лизинговых платежей.