Суд объяснил блокировку «Дождя» публикацией фейков о потерях российской армии

Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки об ВС РФ, который предусматривает до 15 лет лишения свободы. Телеканал пытается оспорить решение Генпрокуратуры в суде.