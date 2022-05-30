Суд объяснил блокировку «Дождя» публикацией фейков о потерях российской армии
Тверской суд Москвы признал законным решение о блокировке сайта телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). По данным суда, телеканал распространял ложные сведения о потерях ВС во время спецоперации на Украине и жертвах среди мирных жителей.
Суд также посчитал, что публикации на «Дожде» способствовали «паническому настроению у зрителей, призывали к нарушению общественного порядка и безопасности, а также к участию в массовых публичных мероприятиях, которые нарушили бы действующее законодательство».
Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки об ВС РФ, который предусматривает до 15 лет лишения свободы. Телеканал пытается оспорить решение Генпрокуратуры в суде.
«Дождь» начал вещание 27 апреля 2010 г. Владельцами телеканала являются Наталья Синдеева (95%) и журналистка Вера Кричевская (5%). Генеральный директор телеканала — Наталья Синдеева, главный редактор — Тихон Дзядко.