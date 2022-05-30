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Суд объяснил блокировку «Дождя» публикацией фейков о потерях российской армии

Ведомости

Тверской суд Москвы признал законным решение о блокировке сайта телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). По данным суда, телеканал распространял ложные сведения о потерях ВС во время спецоперации на Украине и жертвах среди мирных жителей. 

Суд также посчитал, что публикации на «Дожде» способствовали «паническому настроению у зрителей, призывали к нарушению общественного порядка и безопасности, а также к участию в массовых публичных мероприятиях, которые нарушили бы действующее законодательство».

Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки об ВС РФ, который предусматривает до 15 лет лишения свободы. Телеканал пытается оспорить решение Генпрокуратуры в суде.

«Дождь» начал вещание 27 апреля 2010 г. Владельцами телеканала являются Наталья Синдеева (95%) и журналистка Вера Кричевская (5%). Генеральный директор телеканала — Наталья Синдеева, главный редактор — Тихон Дзядко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных