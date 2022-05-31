Газета
Общество

Верховный суд расширил пределы допустимой самообороны

Ведомости

Пленум Верховного суда России разъяснил, что даже ненасильственная попытка проникнуть в жилье дает право на самооборону, говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Пленум дополнил список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Вне контекста проникновения в жилище случаем необходимой самообороной также предлагается считать ситуацию, когда преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (направляет на жертву оружие). Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, отмечается в постановлении пленума.

В феврале этого года депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагалось разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в их жилье. Авторы документа отмечали, что злоумышленник, проникший в дом, может убить, изнасиловать или похитить человека. Хозяева дома при этом ограничены пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал некоторые положения законопроекта спорными. Предложение разрешить обороняющемуся применять любое насилие он назвал избыточным. По его мнению, это может привести к тому, что обороняющийся не сможет соизмерить степень опасности посягательства и наносимый нападающему вред.

Ранее по теме: В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при проникновении в жилье

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных