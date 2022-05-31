Верховный суд расширил пределы допустимой самообороны

В феврале этого года депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагалось разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в их жилье. Авторы документа отмечали, что злоумышленник, проникший в дом, может убить, изнасиловать или похитить человека. Хозяева дома при этом ограничены пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.