Верховный суд расширил пределы допустимой самообороны
Пленум Верховного суда России разъяснил, что даже ненасильственная попытка проникнуть в жилье дает право на самооборону, говорится в постановлении пленума Верховного суда.
Сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Пленум дополнил список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».
Вне контекста проникновения в жилище случаем необходимой самообороной также предлагается считать ситуацию, когда преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (направляет на жертву оружие). Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, отмечается в постановлении пленума.
В феврале этого года депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагалось разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в их жилье. Авторы документа отмечали, что злоумышленник, проникший в дом, может убить, изнасиловать или похитить человека. Хозяева дома при этом ограничены пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал некоторые положения законопроекта спорными. Предложение разрешить обороняющемуся применять любое насилие он назвал избыточным. По его мнению, это может привести к тому, что обороняющийся не сможет соизмерить степень опасности посягательства и наносимый нападающему вред.