Ростуризм досрочно завершит программу детского туристического кешбэка
Программа детского туристического кешбэка закончится в ночь с 14 на 15 июня, потому что загрузка в детских лагерях — участниках программы превысила 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Программа должна была продлиться до 31 августа.
«С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — сказала Догузова.
По ее словам, в этом году спрос на путевки в детские лагеря по программе кешбэка вырос вдвое по сравнению с показателем 2021 г. На начало июня россияне купили более 550 000 путевок в лагеря, отметила она. В этом году в программе участвует в 1,5 раза больше лагерей отдыха, а также к ней впервые подключили палаточные лагеря.
Догузова отметила, что в этом году на детский туристический кешбэк было выделено 7,5 млрд руб. и уже почти вся сумма вернулась покупателям путевок. В программе нет ограничения по числу поездок на семью, поэтому кешбэк можно будет получить с каждой путевки, добавила она.
Программа детского туристического кешбэка впервые прошла в 2021 г., после программу продлевали. Получить кешбэк можно за путевку в детский лагерь, который участвует в программе, а поездка должна состояться с 1 мая по 30 сентября 2022 г. Размер кешбэка составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб., а оплатить ее нужно картой «Мир».