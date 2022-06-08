Ростуризм досрочно завершит программу детского туристического кешбэка

По ее словам, в этом году спрос на путевки в детские лагеря по программе кешбэка вырос вдвое по сравнению с показателем 2021 г. На начало июня россияне купили более 550 000 путевок в лагеря, отметила она. В этом году в программе участвует в 1,5 раза больше лагерей отдыха, а также к ней впервые подключили палаточные лагеря.