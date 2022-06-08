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Ростуризм досрочно завершит программу детского туристического кешбэка

Ведомости

Программа детского туристического кешбэка закончится в ночь с 14 на 15 июня, потому что загрузка в детских лагерях — участниках программы превысила 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Программа должна была продлиться до 31 августа.

«С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — сказала Догузова.

По ее словам, в этом году спрос на путевки в детские лагеря по программе кешбэка вырос вдвое по сравнению с показателем 2021 г. На начало июня россияне купили более 550 000 путевок в лагеря, отметила она. В этом году в программе участвует в 1,5 раза больше лагерей отдыха, а также к ней впервые подключили палаточные лагеря.

Догузова отметила, что в этом году на детский туристический кешбэк было выделено 7,5 млрд руб. и уже почти вся сумма вернулась покупателям путевок. В программе нет ограничения по числу поездок на семью, поэтому кешбэк можно будет получить с каждой путевки, добавила она.

Программа детского туристического кешбэка впервые прошла в 2021 г., после программу продлевали. Получить кешбэк можно за путевку в детский лагерь, который участвует в программе, а поездка должна состояться с 1 мая по 30 сентября 2022 г. Размер кешбэка составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб., а оплатить ее нужно картой «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных