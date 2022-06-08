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«Коммерсантъ» узнал об убийстве президента ГК АСБ Хохлова

Ведомости

СКР по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 53-летнего бизнесмена, говорится на сайте ведомства. В прокуратуре региона сообщили, что недалеко от тела убитого нашли тело 49-летнего мужчины с признаками самоубийства. По данным «Коммерсанта», убитый — президент ГК АСБ Юрий Хохлов.

По версии СКР, утром 8 июня между бизнесменом и местным фермером произошел конфликт, в результате которого последний выстрелил в потерпевшего и скрылся. Затем тело стрелявшего обнаружили в автомобиле на берегу водоема недалеко от села Рудовка. 

По данным «Коммерсанта», убитый мужчина — глава агропромышленной группы компаний АСБ Юрий Хохлов, а его оппонент — Владимир Лёвкин. Предположительно, между мужчинами произошел корпоративный конфликт, в результате которого оппонент Хохлова якобы застрелил его.

Юрий Хохлов — основатель и совладелец ГК АСБ. Компания работает в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях. По данным группы, ее продукция продается в 41 регионе страны и поставляется за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных