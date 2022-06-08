«Коммерсантъ» узнал об убийстве президента ГК АСБ Хохлова
СКР по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 53-летнего бизнесмена, говорится на сайте ведомства. В прокуратуре региона сообщили, что недалеко от тела убитого нашли тело 49-летнего мужчины с признаками самоубийства. По данным «Коммерсанта», убитый — президент ГК АСБ Юрий Хохлов.
По версии СКР, утром 8 июня между бизнесменом и местным фермером произошел конфликт, в результате которого последний выстрелил в потерпевшего и скрылся. Затем тело стрелявшего обнаружили в автомобиле на берегу водоема недалеко от села Рудовка.
По данным «Коммерсанта», убитый мужчина — глава агропромышленной группы компаний АСБ Юрий Хохлов, а его оппонент — Владимир Лёвкин. Предположительно, между мужчинами произошел корпоративный конфликт, в результате которого оппонент Хохлова якобы застрелил его.
Юрий Хохлов — основатель и совладелец ГК АСБ. Компания работает в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях. По данным группы, ее продукция продается в 41 регионе страны и поставляется за границу.