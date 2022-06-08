«Коммерсантъ» узнал об убийстве президента ГК АСБ Хохлова

По версии СКР, утром 8 июня между бизнесменом и местным фермером произошел конфликт, в результате которого последний выстрелил в потерпевшего и скрылся. Затем тело стрелявшего обнаружили в автомобиле на берегу водоема недалеко от села Рудовка.