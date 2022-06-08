Лидер «Справедливой России» Миронов подтвердил ДТП с его автомобилем
Глава партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подтвердил, что в момент произошедшего сегодня в Москве ДТП он находился в автомобиле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Вечером 8 июня в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили, что на улице Сретенка автомобиль совершил наезд на переезжавшего дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу человека. Позже «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля. «Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет», – сказала Крылова.
Миронов заявил, что факта столкновения он не видел, так как работал с документами, его водитель после происшествия вышел из машины, убедился, что велосипедист жив. «Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», – написал лидер «Справедливой России».
Он отметил, что «обязательно» будет следить за здоровьем пострадавшего и поможет ему с восстановлением. «Виноват водитель или велосипедист – доставщик еды, установит ГИБДД», – подчеркнул Миронов.