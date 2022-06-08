Лидер «Справедливой России» Миронов подтвердил ДТП с его автомобилем

Вечером 8 июня в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили, что на улице Сретенка автомобиль совершил наезд на переезжавшего дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу человека. Позже «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля. «Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет», – сказала Крылова.