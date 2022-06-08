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Лидер «Справедливой России» Миронов подтвердил ДТП с его автомобилем

Ведомости

Глава партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подтвердил, что в момент произошедшего сегодня в Москве ДТП он находился в автомобиле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вечером 8 июня в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили, что на улице Сретенка автомобиль совершил наезд на переезжавшего дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу человека. Позже «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля. «Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет», – сказала Крылова.

Миронов заявил, что факта столкновения он не видел, так как работал с документами, его водитель после происшествия вышел из машины, убедился, что велосипедист жив. «Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», – написал лидер «Справедливой России».

Он отметил, что «обязательно» будет следить за здоровьем пострадавшего и поможет ему с восстановлением. «Виноват водитель или велосипедист – доставщик еды, установит ГИБДД», – подчеркнул Миронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных