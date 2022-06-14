В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных домашних животных
Людям, которые выбрасывают домашних питомцев на улицу, грозят штрафы до 30 000 руб. Об этом сообщил первый замглавы думского комитета по экологии Владимир Бурматов во время заседания рабочей группы, передает корреспондент «РИА Новости». Он также предложил увеличить штраф до 200 000 руб. за укусы домашними животными без серьезного вреда здоровью.
Помимо этого Бурматов выступил с инициативой запретить в городах России самовыгул домашних животных и ограничить число мест для их выгула. «У регионов появится возможность устанавливать в региональных кодексах об административных правонарушениях ответственность за так называемый самовыгул», — отметил он.
Эти поправки согласованы с федеральными органами исполнительной власти и, по словам Бурматова, «готовы к принятию в весеннюю сессию».
Изначально речь шла о том, чтобы ввести штрафы за «несоблюдение требований к содержанию животных» в размере до 3000 руб. для граждан, до 15 000 руб. для должностных лиц и 30 000 руб. — для юридических лиц, сказано в сообщении на сайте Госдумы. Первоначальный вариант законопроекта был принят в первом чтении в декабре 2021 г.
Сейчас только Уголовный кодекс предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Так, согласно действующим законам, люди, убившие животное или нанесшие ему серьезные увечья из корыстных целей, могут быть наказаны штрафом в размере до 80 000 руб., обязательными работами или лишением свободы на срок до трех лет.
Впервые подобные поправки в административное законодательство прозвучали на заседаниях Госдумы год назад: тогда, согласно законопроекту, помимо упомянутых мер предлагалось также наказывать цирки и приюты за нарушение правил содержания животных штрафами в размере 200 000 и 50 000 руб. соответственно.