В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных домашних животных

Изначально речь шла о том, чтобы ввести штрафы за «несоблюдение требований к содержанию животных» в размере до 3000 руб. для граждан, до 15 000 руб. для должностных лиц и 30 000 руб. — для юридических лиц, сказано в сообщении на сайте Госдумы. Первоначальный вариант законопроекта был принят в первом чтении в декабре 2021 г.