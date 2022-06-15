Путин подписал указ о мерах по борьбе с лесными пожарами

Правительству и главам регионов поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 г. не менее чем на 50% относительно уровня 2021 г. Кроме того, кабмин должен в течение месяца утвердить целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда, а также методику расчета таких показателей на период до 2030 г.