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Путин подписал указ о мерах по борьбе с лесными пожарами

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о ключевых показателях эффективности региональных властей в борьбе с лесными пожарами, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству и главам регионов поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 г. не менее чем на 50% относительно уровня 2021 г. Кроме того, кабмин должен в течение месяца утвердить целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда, а также методику расчета таких показателей на период до 2030 г.

«За базовое значение берется среднее пятилетнее значение площади лесных пожаров (период с 2017 по 2021 г). Регионы будут разделены на две группы горимости. Каждой планируется установить соответствующий показатель, которого им предстоит достичь, чтобы к 2030 г. сократить площади лесных пожаров не менее чем на 50%», — рассказал «Ведомостям» глава Рослесхоза Иван Советников.

К 2030 г. необходимо выйти на 100% уровень тушения лесных пожаров, обнаруженных в первые сутки.

Главы регионов должны будут ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в правительство Российской Федерации отчеты о тушении пожаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных