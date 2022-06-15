Путин подписал указ о мерах по борьбе с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин подписал указ о ключевых показателях эффективности региональных властей в борьбе с лесными пожарами, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Правительству и главам регионов поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 г. не менее чем на 50% относительно уровня 2021 г. Кроме того, кабмин должен в течение месяца утвердить целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда, а также методику расчета таких показателей на период до 2030 г.
«За базовое значение берется среднее пятилетнее значение площади лесных пожаров (период с 2017 по 2021 г). Регионы будут разделены на две группы горимости. Каждой планируется установить соответствующий показатель, которого им предстоит достичь, чтобы к 2030 г. сократить площади лесных пожаров не менее чем на 50%», — рассказал «Ведомостям» глава Рослесхоза Иван Советников.
К 2030 г. необходимо выйти на 100% уровень тушения лесных пожаров, обнаруженных в первые сутки.
Главы регионов должны будут ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в правительство Российской Федерации отчеты о тушении пожаров.