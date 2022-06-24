Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки

Государственный Эрмитаж накануне сообщил, что не будет проводить выставки в странах Европы и США в течение года по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков. Министр культуры Ольга Любимова ранее заявляла, что последние экспонаты из фондов Эрмитажа, предоставленные для выставок в Европе, вернулись в Россию. Это две картины с выставки «Тициан и образ женщины», которая проходила в Италии.