Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки
Министерство культуры приостановило временную выдачу и вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минкультуры России приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории Российской Федерации еще 3 марта. Соответствующее письмо было отправлено тогда же по всем подведомственным музеям», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что сотрудничество с дружественными странами, в частности временный вывоз предметов искусства на выставки, будет возобновлено с 2023 г.
Всего в страну возвращено около 1500 экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, султанате Оман, Сербии, Франции, Чехии и Японии, отмечено в сообщении.
Государственный Эрмитаж накануне сообщил, что не будет проводить выставки в странах Европы и США в течение года по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков. Министр культуры Ольга Любимова ранее заявляла, что последние экспонаты из фондов Эрмитажа, предоставленные для выставок в Европе, вернулись в Россию. Это две картины с выставки «Тициан и образ женщины», которая проходила в Италии.
В апреле таможня Финляндии сообщила о задержании на финско-российской границе трех партий товаров, «попадающих под санкции ЕС». Позднее Швыдкой уточнил, что речь идет о картинах российских музеев. Спустя время министерство иностранных дел Финляндии разрешило вернуть в Россию задержанные культурные ценности.