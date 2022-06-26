Володин рассказал о вступающих в силу с 1 июля законах

Также с 1 июля упростят процедуру регистрации по месту жительства. Согласно новым нормам, граждане могут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе — любом органе в пределах города.