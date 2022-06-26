Володин рассказал о вступающих в силу с 1 июля законах
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать с 1 июля. Он отметил, что новые нормы снизят бюрократическую нагрузку на граждан.
«Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Также спикер Госдумы напомнил, что в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане с 1 июля вводится специальный облегченный налоговый режим для малого бизнеса. Еще одно нововведение коснется должников: при списании денег на их счете должна будет оставаться сумма, равная прожиточному минимуму.
Кроме этого, в России вступят в силу некоторые положения закона о биологической безопасности, которые обяжут организации и учреждения уведомлять о своих исследованиях профильный орган власти. Порядок уведомления определит правительство.
Также с 1 июля упростят процедуру регистрации по месту жительства. Согласно новым нормам, граждане могут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе — любом органе в пределах города.
Спикер Госдумы ранее говорил, что в VIII созыве Госдумы выросло число законов прямого действия, которые не требуют принятия подзаконных актов. В случае их принятия закон исполняется незамедлительно.