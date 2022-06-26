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Володин рассказал о вступающих в силу с 1 июля законах

Ведомости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать с 1 июля. Он отметил, что новые нормы снизят бюрократическую нагрузку на граждан.

«Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Также спикер Госдумы напомнил, что в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане с 1 июля вводится специальный облегченный налоговый режим для малого бизнеса. Еще одно нововведение коснется должников: при списании денег на их счете должна будет оставаться сумма, равная прожиточному минимуму.

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Кроме этого, в России вступят в силу некоторые положения закона о биологической безопасности, которые обяжут организации и учреждения уведомлять о своих исследованиях профильный орган власти. Порядок уведомления определит правительство.

Также с 1 июля упростят процедуру регистрации по месту жительства. Согласно новым нормам, граждане могут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе — любом органе в пределах города.

Спикер Госдумы ранее говорил, что в VIII созыве Госдумы выросло число законов прямого действия, которые не требуют принятия подзаконных актов. В случае их принятия закон исполняется незамедлительно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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