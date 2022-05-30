Володин: Госдума VIII созыва стала принимать больше законов прямого действия
Правительству нужно подготовить 603 подзаконных акта к 142 федеральным законам. Об этом сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Из них подавляющее большинство – 516 (85,6%) – относится к законам 2021-2022 гг. Только 87 (14,4%) нормативных правовых актов — к законам 2014-2020 гг.», – рассказал Володин.
Спикер Госдумы также отметил, что в VIII созыве Госдумы выросло число законов прямого действия, которые не требуют принятия подзаконных актов. В случае их принятия закон исполняется незамедлительно, отметил Володин.
По его словам, в VII созыве было принято 61,9% законов прямого действия, в VIII созыве — 65,9%. «Таким образом, показатель вырос на 4%: из 314 законов, принятых с 12 октября 2021 г., 207 — это законы прямого действия», — сказал Володин.