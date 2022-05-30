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Володин: Госдума VIII созыва стала принимать больше законов прямого действия

Ведомости

Правительству нужно подготовить 603 подзаконных акта к 142 федеральным законам. Об этом сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Из них подавляющее большинство – 516 (85,6%) – относится к законам 2021-2022 гг. Только 87 (14,4%) нормативных правовых актов — к законам 2014-2020 гг.», – рассказал Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что в VIII созыве Госдумы выросло число законов прямого действия, которые не требуют принятия подзаконных актов. В случае их принятия закон исполняется незамедлительно, отметил Володин.

По его словам, в VII созыве было принято 61,9% законов прямого действия, в VIII созыве — 65,9%. «Таким образом, показатель вырос на 4%: из 314 законов, принятых с 12 октября 2021 г., 207 — это законы прямого действия», — сказал Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных